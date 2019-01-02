242 января 2019

У нас в офисе есть стационарные телефоны, но некоторые сотрудники выезжают на встречи с клиентами, и в это время им тоже может потребоваться быть на связи. Решили оплачивать менеджерам мобильную связь. Мы вправе учесть такие расходы?

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отвечает:

Вы вправе списывать расходы на мобильную связь.

Компания может списывать любые обоснованные траты. Если работникам требуются мобильные телефоны и это в интересах компании, учитывайте расходы. Утвердите список сотрудников, которым нужна сотовая связь, заключите договор с оператором (письмо Минфина от 23.06.2011 № 03-03-06/1/378). Так как в офисе есть стационарная связь, пропишите, для чего нужны именно мобильные телефоны.

Безопаснее, чтобы счета от операторов были детализированы. Иначе инспекторы могут посчитать, что сотрудники использовали мобильную связь в личных целях. Тогда защищать расходы потребуется в суде (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.08.2018 № Ф08-6112/2018).

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