Вы вправе списывать расходы на мобильную связь.

Компания может списывать любые обоснованные траты. Если работникам требуются мобильные телефоны и это в интересах компании, учитывайте расходы. Утвердите список сотрудников, которым нужна сотовая связь, заключите договор с оператором (письмо Минфина от 23.06.2011 № 03-03-06/1/378). Так как в офисе есть стационарная связь, пропишите, для чего нужны именно мобильные телефоны.

Безопаснее, чтобы счета от операторов были детализированы. Иначе инспекторы могут посчитать, что сотрудники использовали мобильную связь в личных целях. Тогда защищать расходы потребуется в суде (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.08.2018 № Ф08-6112/2018).

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