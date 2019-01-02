232 января 2019

Месяц назад сменили юридический адрес. Сейчас получили требование прийти для пояснений в налоговую по прежнему месту. Документ нам переслала наша новая инспекция. Мы обязаны реагировать на такое требование?

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отвечает:

Направьте представителя компании для пояснений, если бывшая инспекция проводит камералку.

Налоговики сами передают данные в новую инспекцию, когда компания переезжает (п. 4 ст. 84 НК). Но они продолжат камералку декларации, которую компания сдала до смены адреса (п. 6 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57). Тогда и решение по проверке примет бывшая ИФНС (п. 1 ст. 101 НК).

Во время камералки старая налоговая вправе высылать требования и уведомления. Хотя вы уже и не состоите там на учете, на время проверки у инспекторов есть право запрашивать сведения, вызывать для пояснений (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК).

Если инспекторы проводят проверку, выполните требование. Дать пояснения в налоговой вправе руководитель или представитель с доверенностью. Если инспекторы доначислят налог, выставить требование на уплату вправе только новая налоговая (п. 5 ст. 69 НК).

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