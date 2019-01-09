Предоставляйте вычеты на второго и третьего ребенка.

Родители детей до 18 лет, а также студентов очной формы обучения до 24 лет вправе получать вычеты по НДФЛ. На первого и второго ребенка положен вычет по 1400 руб., на третьего и последующих — 3000 руб. (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

Нажитое во время брака имущество супругов считается совместной собственностью (п. 1 ст. 34 СК). Муж и жена тратят общие деньги на детей. А значит, сотруднику положены вычеты, в том числе и на детей новой жены (письмо Минфина от 11.05.2018 № 03-04-05/31741).

Старшему ребенку супруги 25 лет, поэтому вычет на него не положен. Но на следующих детей размер вычета все равно определите как на второго и на третьего (письмо Минфина от 11.07.2018 № 03-04-05/48282). Работнику положен вычет 4400 руб. (1400 3000). Его предоставляйте с месяца, в котором сотрудник заключил брак, и до месяца, в котором доходы превысят 350 тыс. руб.

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