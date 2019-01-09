419 января 2019

Сотрудник покупал товары для компании. Деньги под отчет мы выдали наличными, а платил он картой. Нужно ли приложить к авансовому отчету подтверждение, что работник расплачивался своей карточкой?

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отвечает:

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Компания вправе выдать под отчет наличные либо перечислить деньги сотруднику на карточку. Если сотрудник оплатил покупки для компании по карте, к авансовому отчету нужно приложить слипы pos-терминала (письмо Минфина от 06.04.2015 № 03-03-06/2/19106). Они подтвердят, что сотрудник сам расплатился за товары. Можно будет списать и расходы, которые работник оплатил с чужой карточки.

Запрет передавать подотчетные деньги другому «физику» не действует уже с 1 января 2012 года (п. 11 Порядка, утв. решением совета директоров ЦБ 22.09.1993 № 40). Если работник попросил кого-то оплатить покупки, компания не нарушит кассовый порядок. А ФНС разрешает принимать расходы (письмо от 22.06.2011 № ЕД-4-3/9876).

Инспекторы на проверках не против расходов, если их оплатил сторонний «физик». Главное — подтвердить, что ему вернули деньги. Об этом у стороннего «физика» подотчетник может взять расписку и приложить ее к авансовому отчету.

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