199 января 2019

Мы покупаем товары для оптовой перепродажи. Покупатель вернул нам бракованный товар. Как правильно списать стоимость товара: как материальные расходы или как прочие?

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отвечает:

Спишите расходы как внереализационные.

У вас торговая компания, и вы продаете покупные товары, а не собственную продукцию. Поэтому вы не вправе отразить в составе расходов на производство и реализацию потери от брака, как это делают производители (подп. 47 п. 1 ст. 264 НК, письмо Минфина от 04.09.2015 № 03-03-06/51225). В вашем случае нужно списывать стоимость бракованного товара как внереализационные расходы.

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