810 января 2019

Мы обязаны предъявить претензию по качеству нашему поставщику? Если этого не сделать, то расходы на брак снимут?

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отвечает:

Да, инспекторы потребуют восстановить расходы, если вы не предъявите претензии поставщику.

Компания вправе списать убытки, если ей пришлось компенсировать бракованную поставку (подп. 13 п. 1 ст. 265 НК). Чтобы списать траты на возмещение ущерба контрагенту, НК не требует взыскивать сумму с поставщика либо иного виновного. Но инспекторы не признают расходы для налога на прибыль. Они считают, что компания может возместить свои издержки за счет контрагента, который поставил ей бракованный товар (ст. 393 ГК).

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