Да, инспекторы потребуют восстановить расходы, если вы не предъявите претензии поставщику.

Компания вправе списать убытки, если ей пришлось компенсировать бракованную поставку (подп. 13 п. 1 ст. 265 НК). Чтобы списать траты на возмещение ущерба контрагенту, НК не требует взыскивать сумму с поставщика либо иного виновного. Но инспекторы не признают расходы для налога на прибыль. Они считают, что компания может возместить свои издержки за счет контрагента, который поставил ей бракованный товар (ст. 393 ГК).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>