1310 января 2019

Мы потратились на перевозку брака от нашего покупателя на наш же склад. Эти расходы мы можем списать?

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отвечает:

Да, можете.

Торговые компании вправе списать затраты на доставку товара для перепродажи до собственного склада. Их можно учитывать отдельно или в себестоимости товара, но в любом случае это прямые расходы на производство и реализацию (ст. 320 НК). Но речь именно о перевозке от вашего поставщика, а не от покупателя, когда он отказался от товара.

Расход считайте прочим и спишите как косвенный. То есть уменьшить налоговую базу можно с даты фактической перевозки. Безопаснее засчитать стоимость обратной доставки на свой склад в сумму ущерба от брака и предъявить ее вашему поставщику (п. 3 ст. 514 ГК). Иначе инспекция может снять расходы.

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