2910 января 2019

В положении об оплате труда у нас установлено, что при рождении ребенка выплачиваем материальную помощь. Составили приказ, в котором прописали: «Перечислить сотруднице социальную выплату при рождении ребенка в размере 15 тыс. руб.». Начислять ли страховые взносы?

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отвечает:

Не платите страховые взносы с помощи при рождении ребенка.

Страховыми взносами облагаются выплаты работникам в рамках трудовых отношений (ст. 420 НК). Исключения из базы по взносам прописали в статье 422 НК.

Материальная помощь сотрудникам к рождению малыша не облагается взносами. Но только если выплата не превышает 50 тыс. руб. (подп. 3 п. 1 ст. 422 НК). Минфин подтвердил это правило в своих разъяснениях (письмо от 21.03.2018 № 03-04-06/17568).

Вы предоставили сотруднице помощь в размере 15 тыс. руб. Сумма выплаты не больше лимита по НК. Поэтому не начисляйте взносы на сумму материальной помощи, которую выплатили сотруднице при рождении ребенка.

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