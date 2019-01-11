Штрафа за то, что предприниматель задержит уплату взносов, быть не должно. Однако инспекторы начислят пени (письмо Минфина от 24.05.2017 № 03-02-07/1/31912). С 2019 года порядок расчета пеней изменился. Раньше инспекторы не начисляли пени на день погашения долга. Теперь пени начисляют с первого дня просрочки по день уплаты взносов включительно (Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ). Срок уплаты фиксированных взносов за 2018 год — не позднее 31 декабря. Этот день выпадает на выходной, поэтому срок переносят на 9 января. Значит, пени начнут начислять с 10 января.

Формула, по которой рассчитывают пени для ИП и организаций разная. Предпринимателям налоговая начислит пени исходя из 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки (п. 4 ст. 75 НК).

Чтобы оплатить фиксированные взносы, подготовьте две отдельные платежки. На пенсионное страхование перечислите 26 545 руб. по КБК 182 1 02 02140 06 1110 160. Взносы на медицинское страхование в размере 5840 руб. отправьте на КБК 182 1 02 02103 08 1013 160. Взносы компания перечисляет в инспекцию по месту учета.

Если выручка превысила 300 000 руб., доплатите взносы по ставке 1 процент с доходов. Для этого отправьте отдельную платежку с КБК 182 1 02 02140 06 1110 160. Оплатить нужно до 1 июля.

В книге доходов и расходов отразите взносы на дату уплаты. Пени в книгу не попадают.

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