3811 января 2019

Предприниматель в прошлом году открыл парикмахерскую. Применяет упрощенку с объектом «доходы минус расходы». Несколько раз пришлось оплачивать покупки наличкой. Сначала купили униформу для сотрудников. Потом за наличный расчет заказали косметику, которую затем продали клиенту. Как правильно отразить наличные расходы в книге учета доходов и расходов?

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отвечает:

Записи в книгу учета доходов и расходов делайте в том случае, если есть документы, подтверждающие расходы. К примеру, кассовый и товарный чеки или БСО.

Расходы на упрощенке учитывают после их оплаты. Но для товаров, которые предназначены для перепродажи, действует особый порядок. Расходы на товары признают после продажи покупателю (подп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК). Значит, наличные деньги, которые потратили на униформу, примите к расходам в момент оплаты поставщику. А стоимость косметики учитывайте по мере реализации. Входной НДС с проданной косметики укажите в отдельной строке.

Для признания материальных затрат необходимо два условия — материалы куплены и оплачены. Для товаров на перепродажу установлено три условия — продукция приобретена, оплачена и реализована.

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