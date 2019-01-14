Нужно оформить ежегодный отпуск. Но после этого еще в течение года трудинспекторы все равно могут оштрафовать компанию и ее руководителя.

Работодатель обязан ежегодно предоставлять сотрудникам оплачиваемый отпуск (ст. 122 ТК). Это касается всех работников, в том числе и тех, кто трудится на неполную ставку. Не предоставлять отпуск в течение двух лет запрещено (ст. 124 ТК).

Малому бизнесу штраф за первое нарушение заменят предупреждением. Но правило могут не применить, если речь о неиспользованных отпусках (ч. 1 ст. 4.1.1, ч. 1 ст. 5.27 КоАП).

Даже если все исправить, трудинспекторы все равно могут оштрафовать компанию на 50 тыс., а руководителя — на 5 тыс. руб. Штраф могут назначить в течение года со дня, когда компания перестала нарушать ТК (ч. 1 ст. 4.5 КоАП).

Оформите ежегодный отпуск работникам, то есть себе и супругу. Если компания предоставит хотя бы часть старых отпусков, судьи это учтут как смягчающее обстоятельство и могут заменить штраф на предупреждение (решение Верховного суда Республики Карелия от 21.03.2016 № 21–110/2016).

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