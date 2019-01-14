4214 января 2019

Оплачиваем сотрудникам фитнес. Можно учесть затраты на фитнес в расходах по налогу на прибыль? Какие документы для этого нужны?

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отвечает:

Вы не вправе учесть стоимость фитнеса для сотрудников в расходах.

Оплату занятий работников в спортивных секциях, кружках или клубах не учитывают в расходах (п. 29 ст. 270 НК). Минфин разъяснял, что спортивные мероприятия для сотрудников в нерабочее время нельзя списать (письмо от 17.07.2017 № 03-03-06/1/45234).

Не получится учесть стоимость фитнеса, даже если прописать такие услуги для сотрудников в коллективном договоре. Судьи будут на стороне налоговиков (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.04.2017 № Ф07-1900/2017).

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