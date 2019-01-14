4514 января 2019

Генеральный директор приобрел машину как «физик». Компания выкупила автомобиль. Можно ли получить вычет НДС в сумме, которую заплатил директор, когда покупал автомобиль?

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отвечает:

Нет, нельзя заявить вычет с покупок у «физика».

Генеральный директор не платит НДС. Он не обязан предъявлять налог, когда продает имущество как «физик» (п. 1 ст. 143 НК). Даже если руководитель передал компании счет-фактуру, который выставили ему на покупку машины, компания не вправе заявить НДС к вычету. Ведь документ оформили на имя руководителя, а не на компанию.

Для автомобилей, которые купили у «физиков», есть особые правила расчета НДС. Но они действуют, когда компания не покупает, а уже продает машину. В этом случае налог нужно начислить с разницы между ценой продажи и покупки у генерального директора (п. 5.1 ст. 154 НК).

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