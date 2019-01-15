В данном случае рано списывать задолженность.

Компания вправе списать долг контрагента, который ликвидировал свой бизнес. В этом случае задолженность признают безнадежной на дату, когда внесли запись о ликвидации в ЕГРЮЛ (письмо Минфина от 08.12.2016 № 03-03-06/1/73076). Но этот порядок распространяется только на организации, для предпринимателей действуют иные правила.

«Физик» может отказаться от статуса предпринимателя в любое время. Но это не освобождает его от обязанности вернуть долги, возникшие во время ведения бизнеса (ст. 23, 24 ГК). Ведь по долгам он отвечает всем своим имуществом, даже после исключения из ЕГРИП. Поэтому вашу дебиторку нельзя признать безнадежной и списать ее (письмо Минфина от 16.09.2015 № 03-03-06/53157). Обратитесь в суд, чтобы взыскать долг с бывшего бизнесмена.

Дождитесь, когда истечет срок исковой давности, если сумма долга незначительная и спорить из-за нее вы не хотите. Срок составляет три года с момента, когда вы узнали или могли узнать о долге (ст. 196, 200 ГК, письмо Минфина от 25.08.2017 № 03-03-06/1/54556, постановление Президиума ВАС от 15.06.2010 № 1574/10).

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