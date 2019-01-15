Оформляйте путевые листы при любых поездках на автомобиле компании.

Путевые листы заполняют все компании, которые используют автомобили. Даже если на машинах работники ездят только по служебным делам, а не перевозят грузы и пассажиров (определение Верховного суда от 01.09.2014 № 302-КГ14-529). Документ оформляют независимо от того, кто управляет машиной: водитель или другой сотрудник. Без путевого листа не получится списать траты на бензин.

Компания сама решает, по какой форме составлять путевые листы. Применяйте свой бланк или унифицированную форму (утв. постановлением Госкомстата от 28.11.1997 № 78). Главное, отразите в нем все обязательные реквизиты. Они есть в приказе Минтранса от 18.09.2008 № 152. К примеру, в документе надо ставить отметку о предрейсовом контроле состояния автомобиля. Сделать это может ваш директор или другой сотрудник, которого аттестовала транспортная инспекция (п. 3 приказа № 152).

Директор не вправе выезжать на маршине, если отметки не будет (п. 10 Порядка, утв. приказом Минтранса от 06.04.2017 № 141). Контролеры могут оштрафовать компанию на 30 тыс. руб., водителя — на 5 тыс. руб. (ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП).

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