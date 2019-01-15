5215 января 2019

В нашей компании сменился директор, уже внесли изменения в ЕГРЮЛ. Но электронная подпись есть только на бывшего директора. Можно ли ею дальше заверять отчетность, чтобы сдать в инспекцию?

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отвечает:

Опасно заверять декларации электронной подписью бывшего директора.

В вашей компании работает новый директор. Поэтому прежний руководитель уже не вправе подписывать документы от имени организации (п. 3 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Значит, электронную подпись вам нужно сменить. Иначе есть риск, что налоговики аннулируют отчетность. Ведь они вычислят, что ее подписал сотрудник без полномочий либо неизвестный (письмо ФНС от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247).

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