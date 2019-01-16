Нет, покупатель не обязан отвечать за недобросовестность контрагента.

Компания обязана самостоятельно уплатить налог, иначе налоговики могут взыскать у нее средства (п. 2 ст. 45 НК). При этом инспекция не вправе требовать недоимку с контрагентов.

Налоговики проверяют реальность сделки. Они снимут расходы и вычеты, если выяснят, что работы выполнил не подрядчик, а тот, кто их заказал (письмо ФНС от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@).

Инспекторы оценят ресурсы исполнителя: штат сотрудников, их квалификацию, активы и пр. Контролеры должны доказать, что субподрядчик не мог выполнить работу сам. Тогда налоговики могут объявить сделку фиктивной (п. 2 ст. 54.1 НК).

Соберите доказательства реальности сделки. Это поможет защититься от претензий инспекторов в суде.

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