3416 января 2019

Выполняем работы по договору подряда. Субподрядчик не заплатил НДС. Теперь инспекция предъявляет претензии нам и нашему заказчику. Налоговики требуют, чтобы наша компания доплатила налог и штрафы. Но мы не допускали нарушений. Требование налоговиков законно?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, покупатель не обязан отвечать за недобросовестность контрагента.

Компания обязана самостоятельно уплатить налог, иначе налоговики могут взыскать у нее средства (п. 2 ст. 45 НК). При этом инспекция не вправе требовать недоимку с контрагентов.

Налоговики проверяют реальность сделки. Они снимут расходы и вычеты, если выяснят, что работы выполнил не подрядчик, а тот, кто их заказал (письмо ФНС от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@).

Инспекторы оценят ресурсы исполнителя: штат сотрудников, их квалификацию, активы и пр. Контролеры должны доказать, что субподрядчик не мог выполнить работу сам. Тогда налоговики могут объявить сделку фиктивной (п. 2 ст. 54.1 НК).

Соберите доказательства реальности сделки. Это поможет защититься от претензий инспекторов в суде.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7