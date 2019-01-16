Не начисляйте взносы на премии к профессиональному празднику.

Выплаты, на которые не нужно начислять страховые взносы, перечислены в статье 422 НК. В ней не назвали премии к праздникам. Минфин считает, что компании должны облагать их страховыми взносами (письмо от 07.02.2017 № 03-15-05/6368).

Мнение судей отличается от позиции чиновников. Трудовой договор между сторонами — не причина облагать взносами любые выплаты в пользу работника (постановление Президиума ВАС от 14.05.2013 № 17744/12).Если выплаты не стимулирующие и не зависят от фактически выполненной работы, то объекта для взносов нет. Это тем более верно, если речь о бывших сотрудниках.

Судебная практика по спорам о страховых взносах сложилась, когда действовал Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Сейчас взносы администрируют налоговики. НК и старый закон содержат аналогичные положения. Используйте выигрышные аргументы в споре с инспекцией.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>