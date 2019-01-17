3317 января 2019

В компании 40 сотрудников. Принимаем на работу инвалида. Нам теперь нужно за него отчитываться в службу занятости?

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отвечает:

Нет, вам отчитываться за инвалида не нужно.

Работодатели обязаны принимать на работу инвалидов. Их доля в численности работников должна быть не меньше квоты, которую определяют в регионе. Но это касается компаний, где работников больше 100 человек. В регионах также могут прописать квоту, если численность у работодателя свыше 35 человек (ст. 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ).

Если компания обязана выполнять квоту, ей нужно не только принять и создать условия для работы инвалидов, но и ежемесячно отчитываться об этом в службу занятости (ст. 24 Закона № 181-ФЗ).

В Санкт-Петербурге установили квоту для приема инвалидов компаниям с численностью более 100 человек (абз. 1 ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2003 № 280–25). Компании с меньшим штатом не обязаны заключать трудовой договор с инвалидами.

Так как в вашей компании работают 40 человек, вам не нужно выполнять квоту и отчитываться об этом.

Регион может изменить правила квотирования рабочих мест в любое время. Поэтому надо следить за изменениями в местных законах. Если компания нарушит требования о квотах, директора оштрафуют на 10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.42 КоАП).

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