1317 января 2019

Заключили договор на испытание оборудования. Образец для испытаний получили от производителя безвозмездно. Затем оборудование передадим заказчику. Как учесть для налога на прибыль имущество, которое получили для испытаний?

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отвечает:

Образец для испытаний не проводите в учете компании.

Компания и контрагент подписали договор об оказании услуг. Когда вы составите акт о приемке-передаче услуг, отразите доход от реализации (п. 1 ст. 249 НК).

Оборудование вы получили от производителя, но право собственности на образец для испытаний к вам не переходит. Агрегат, который вы должны апробировать, после испытаний вы передадите тому, кто заказал тестирование.

Не учитывайте объект как основное средство и не начисляйте амортизацию, так как он не в вашей собственности (п. 1 ст. 256 НК). Если для апробации агрегатов компания приобретала материалы, вы вправе учесть их стоимость в расходах (подп. 2 п. 1 ст. 254 НК).

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