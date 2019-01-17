4317 января 2019

Один из участников владел долей больше пяти лет и подал заявление на выход из общества. Забирать стоимоть доли он отказался. Нужно ли рассчитать бывшему участнику НДФЛ?

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отвечает:

Не исчисляйте НДФЛ с разделенной доли.

Компания обязана выплатить учредителю стоимость доли, если он решил выйти из состава участников общества. Сделать это необходимо в течение трех месяцев после того, как компания получила от учредителя заявление о выходе (п. 6.1 ст. 23 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Ваш учредитель отказался от стоимости доли. Тем не менее считается, что он получил доход, даже если компания не выдавала ему деньги (письмо Минфина от 04.10.2010 № 03-04-06/2–233). Но ваш учредитель владел долей больше пяти лет. Поэтому удерживать НДФЛ не нужно (п. 17.2 ст. 217 НК, письмо Минфина от 26.06.2018 № 03-04-05/43795).

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