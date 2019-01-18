618 января 2019

На проверке ФСС снял расходы на пособие. Мы обязаны представить уточненку?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Да, вам нужно уточнить расчет.

Если ФСС выяснит, что пособия неправильно рассчитали или страхователь не сможет подтвердить документами расходы, то их не примут к зачету.

Сведения о пособиях отражают в строке 070 приложения 2 к разделу 1 расчета. После решения ФСС отказать в зачете пособий отчетность нужно скорректировать на сумму неподтвержденных расходов.

Также потребуется заново заполнить сведения о сотруднике в разделе 3 расчета. На выплаты в пользу работника, которые фонд не принял к зачету, нужно начислить взносы. Значит, необходимо увеличить суммы в пользу сотрудника и рассчитать с них взносы.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7