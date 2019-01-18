Да, вам нужно уточнить расчет.

Если ФСС выяснит, что пособия неправильно рассчитали или страхователь не сможет подтвердить документами расходы, то их не примут к зачету.

Сведения о пособиях отражают в строке 070 приложения 2 к разделу 1 расчета. После решения ФСС отказать в зачете пособий отчетность нужно скорректировать на сумму неподтвержденных расходов.

Также потребуется заново заполнить сведения о сотруднике в разделе 3 расчета. На выплаты в пользу работника, которые фонд не принял к зачету, нужно начислить взносы. Значит, необходимо увеличить суммы в пользу сотрудника и рассчитать с них взносы.

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