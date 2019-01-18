Да.

Расчет считается непредставленным, если в нем нашли ошибки в персональных данных застрахованных. Отчет нужно будет сдать заново и в случае, когда начисления по компании не сойдутся с суммой начислений по каждому из сотрудников. Перечень ошибок прописали в пункте 7 статьи 431 НК.

Налоговики сообщают о выявленных ошибках страхователю не позже чем на следующий день после того, как получили электронный расчет. Если отчетность сдавали на бумаге, то срок больше — 10 рабочих дней.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>