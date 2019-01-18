Не нужно отражать дополнительный доход сотрудника, с которого не получилось удержать все неотработанные отпускные.

Работодатель вправе вычесть из зарплаты отпускные за неотработанные дни, если сотрудник увольняется (ст. 137 ТК). Но если деньги удержать не удалось, дополнительного дохода у сотрудника не возникает.

Выплата так и останется доходом в виде отпускных. Поэтому квартальную отчетность, которую вы уже сдали, исправлять не потребуется. В справке 2-НДФЛ покажите доход работника на дату выплаты отпускных с кодом 2012 (письмо УФНС по Москве от 28.06.2018 № 20–15/138129).

Что касается расходов, по мнению налоговиков, траты на отпускные за неотработанные дни — необоснованные (письмо УФНС по Москве от 30.06.2008 № 20–12/061148). В то же время, если зарплаты сотрудника не хватило для удержания, у компании нет возможности взыскать неотработанные отпускные даже через суд. Такого основания для взыскания нет в статье 137 ТК. Судьи это признают и встают на сторону работников (определение Верховного суда от 25.10.2013 № 69-КГ13-6). А значит, можно не исключать расходы на лишние отпускные.

Если вы не хотите споров, восстановите расходы. Исправлять отчетность за прошлый период не нужно, ведь ошибку вы не допускали.

Отразите внереализационные доходы в квартале, когда сотрудник уволился. Неудержанные отпускные можно признать дебиторкой, а затем списать в периоде, когда она станет безнадежной.

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