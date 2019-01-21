5121 января 2019

Купили у поставщика товаров на 56 780 руб. 60 коп. НДС с этой суммы — 10 220 руб. 51 коп. Но в счете-фактуре поставщик записал сумму 10 221 руб. Мы вправе принять эту сумму к вычету?

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отвечает:

Попросите поставщика переделать счет-фактуру.

Компании платят НДС в рублях (п. 6 ст. 52 НК). Но в счете-фактуре налог не округляйте. Документ заполняйте в рублях и копейках (п. 3 Правил заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137). То есть в счете-фактуре должна быть записана сумма, которая рассчитана умножением ставки налога на стоимость товаров (письмо Минфина от 05.03.2014 № 03-07-15/9519).

Если поставщик округлил НДС в счете-фактуре, он допустил ошибку. Ее нужно исправить, так как она влияет на сумму налога. Иначе ИФНС может снять вычет.

Взамен документа с ошибкой поставщик должен выставить исправленный счет-фактуру. Корректировочный документ в этом случае не подойдет. Ведь его применяют, только если изменилась стоимость товаров (абз. 3 п. 3 ст. 168 НК). Если в первичке налог тоже округлен, попросите у поставщика исправить и накладную.

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