9521 января 2019

У сотрудницы 14 мая закончился отпуск по уходу за ребенком. После этого она несколько месяцев была в отпуске за свой счет. Сейчас хочет оформить ежегодный отпуск. Какой период будет расчетным?

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отвечает:

В расчет возьмите 12 месяцев, которые предшествовали декрету.

Расчетный период для отпускных — 12 месяцев, которые предшествуют месяцу отдыха. У сотрудницы не было доходов в течение этого времени, так как она была в отпуске за свой счет, отпуске по уходу и декрете. В таком случае возьмите в расчет доходы за 12 месяцев, которые предшествовали декрету (п. 6 Положения, утв. постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922).

Ваша сотрудница отработала часть месяца, в котором ушла в декрет. В этом месяце вы начисляли ей зарплату. Но Минтруд считает, что месяц начала декрета не входит в расчетный период для отпускных (письмо от 25.11.2015 № 14–1/В-972). Сейчас инспекторы труда нам это подтвердили.

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