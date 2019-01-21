5321 января 2019

У нас сотрудник выходит на пенсию. Планируем выдать ему премию. Надо ли платить с нее страховые взносы? Если надо, можно ли учесть взносы в расходах?

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отвечает:

Самый безопасный вариант — заплатить взносы и не учитывать их в расходах.

Страховыми взносами облагаются выплаты за труд. Вы же планируете выплатить премию в связи с выходом на пенсию. Но в Минфине считают, что взносы нужно начислять на любые выплаты, если они не в списке из статьи 422 НК. В нем не прописали премии в связи с юбилеем или выходом на пенсию, значит, нужно начислить вносы (письмо Минфина от 07.02.2017 № 03-15-05/6368). Доказать обратное получается только в суде (определение Верховного суда от 27.12.2017 № 310-КГ17-19622).

Если вы не станете спорить и заплатите взносы с премии, безопаснее не учитывать их в расходах. Налоговики исключают взносы на нетрудовые премии из расходов, ведь такие выплаты взносами не облагаются. При этом судьи в некоторых регионах встают на сторону инспекторов (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.07.2018 № Ф07-7290/2018).

Чтобы не спорить и учесть расходы, выдайте премию с другой формулировкой — за трудовые достижения. Бонус назначьте в соответствии с правилами положения о выплате премий. С такой выплаты начислите взносы и спишите их.

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