3022 января 2019

Надо ли доказывать, что сотрудник сел в самолет?

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отвечает:

Да, расходы на проезд нужно подтвердить, без этого их не учтут. При этом сам билет еще не доказывает, что поездка состоялась (письмо Минфина от 01.09.2016 № 03-03-07/50992). Не важно, оформили документ в электронном виде или на бумаге.

Компании потребуется контрольный купон или посадочный талон (письма Минфина от 06.06.2017 № 03-03-06/1/35214, от 14.04.2014 № 03-03-07/16777). Если нет контрольного купона или потеряли посадочный талон со штампом о досмотре, можно взять иной документ у компании-перевозчика (письма Минфина от 07.06.2013 № 03-03-07/21187, от 27.02.2012 № 03-03-07/6, от 13.01.2012 № 03 03 06/1/11). Например, архивную справку с данными о перелете. Затребовать ее вправе только пассажир.

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