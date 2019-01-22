Налоговые расходы списывают на основании бухгалтерских документов. Чтобы провести в учете импортную первичку, необходим ее построчный перевод (абз. 3 п. 9 Положения, утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н). Кто будет ее переводить — штатный сотрудник или специалист со стороны, компания решает сама.

Если компания стремится сэкономить, то может перевести документ своими силами. Перевод можно сделать от руки (письмо Минфина от 20.04.2012 № 03-03-06/1/202). Убеждать налоговиков в компетентности сотрудника нет необходимости, нужно только записать в должностной инструкции перевод документов.

Затраты на переводчика документов экономически оправданы. Их можно учесть в прочих расходах как информационные услуги (письмо УФНС по Москве от 26.05.2008 № 20–12/050126).

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