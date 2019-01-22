Если командировки частые, компании арендуют квартиру для командированных в другом городе на длительный срок. Бывают периоды, когда ею никто не пользуется.

Минфин считает, что траты за время, когда работник не жил в съемном помещении, учитывать нельзя (письмо от 15.01.2016 № 03-03-07/803). Расходы можно списать только за время командировки. Компании нужно подтвердить, что работник находился в помещении. Подойдут приказ и отчет о командировке, проездные документы и пр.

Траты организации на гостиницу могли оказаться больше, чем на аренду квартиры. Поэтому судьи считают, что расходы на жилье учитывают независимо от того, сколько времени сотрудник там находился (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 03.10.2014).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>