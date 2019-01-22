2522 января 2019

Стоимость аренды снимут, если в квартире во время командировки никто не жил?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Если командировки частые, компании арендуют квартиру для командированных в другом городе на длительный срок. Бывают периоды, когда ею никто не пользуется.

Минфин считает, что траты за время, когда работник не жил в съемном помещении, учитывать нельзя (письмо от 15.01.2016 № 03-03-07/803). Расходы можно списать только за время командировки. Компании нужно подтвердить, что работник находился в помещении. Подойдут приказ и отчет о командировке, проездные документы и пр.

Траты организации на гостиницу могли оказаться больше, чем на аренду квартиры. Поэтому судьи считают, что расходы на жилье учитывают независимо от того, сколько времени сотрудник там находился (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 03.10.2014).

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7