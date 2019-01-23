4123 января 2019

Можно ли поселить работника в дорогой гостинице?

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отвечает:

Коллеги считают, что налоговики не согласятся с расходами, если решат, что компания заплатила за гостиницу для сотрудника слишком дорого. Налоговики могут потребовать объяснить завышенные расходы. Но даже если компания не даст пояснений, ревизоры не должны снимать расходы на дорогое жилье.

Инспекторы не вправе оценивать экономическую обоснованность и целесообразность трат компании (определение Верховного суда от 20.02.2018 № 305-КГ17-15790). Главное, чтобы первичка была правильная, а командировка реальная.

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