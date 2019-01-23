6523 января 2019

Возвращаться из командировки на день позже работник должен за свой счет?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Коллеги не возмещают работнику стоимость обратной дороги, если он остается в месте командировки после того, как она закончилась. Налоговики точно снимут расходы, если работник оформил отпуск на время задержки (письмо Минфина от 30.01.2017 № 03-03-06/1/4364).

Но иногда платить должен не сотрудник, а именно организация. Например, если он остался на выходные там, где выполнял служебное задание (письмо Минфина от 13.06.2017 № 03 03 РЗ/36418). В таком случае затраты на дорогу все равно считаются командировочными. Поэтому компания вправе списать их в расходы по налогу на прибыль.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7