Коллеги не возмещают работнику стоимость обратной дороги, если он остается в месте командировки после того, как она закончилась. Налоговики точно снимут расходы, если работник оформил отпуск на время задержки (письмо Минфина от 30.01.2017 № 03-03-06/1/4364).

Но иногда платить должен не сотрудник, а именно организация. Например, если он остался на выходные там, где выполнял служебное задание (письмо Минфина от 13.06.2017 № 03 03 РЗ/36418). В таком случае затраты на дорогу все равно считаются командировочными. Поэтому компания вправе списать их в расходы по налогу на прибыль.

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