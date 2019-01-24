9024 января 2019

Провели в IV квартале спецоценку условий труда. Что написать о спецоценке в 4-ФСС за 2018 год?

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Результаты спецоценки, которую провели в 2018 году, вы впервые покажете в отчете 4-ФСС за I квартал 2019 года. Эти сведения отражают в таблице 5 расчета по состоянию на начало года. В отчете за IV квартал в графе 3 по строке 1 укажите лишь общее количество рабочих мест, которые подлежат спецоценке. Этот показатель не зависит от того, провела компания спецоценку или нет (п. 14.1 Порядка, утв. приказом ФСС от 26.09.2016 № 381). В графах 4—6 поставьте нули. Ведь на 1 января 2018 года у вас еще не было спецоценки.

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