2825 января 2019

По какой форме сдавать декларацию по земельному налогу за 2018 год?

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отвечает:

Отчитывайтесь по новой форме (приказ ФНС от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509). Она действует начиная с отчетности за 2018 год. Главное ее отличие от старой декларации — добавили две новые строки в раздел 2.

Теперь есть специальная строка для местной суммы льготы в виде пониженной ставки.

Если с разрешения местных властей платите налог по пониженной ставке, заполните строку 245 (п. 2 ст. 387 НК). Вторая новая строка — 145. Она для случая, когда кадастровая стоимость участка менялась в течение года. Тогда требуется сдать два листа раздела 2 со старой и новой стоимостью.

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