2525 января 2019

Компания платит за большегрузы в «Платон». С 1 января льготу отменили, а отчитываемся за 2018 год в феврале. Можем ли мы уменьшить транспортный налог на платежи в систему «Платон»?

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отвечает:

Да, вы вправе уменьшить в декларации транспортный налог на платежи в систему «Платон». Льготу отменили с 2019 года. В этот раз вы отчитываетесь за 2018 год, значит, декларацию по транспорту заполняйте с учетом льготы. А с отчетности за 2019 год льготу по большегрузам больше не указывайте.

В разделе 2 декларации укажите в строке 280 код налоговой льготы 40200 (приложение № 7 к Порядку, утв. приказом от 05.12.2016 № ММВ-7-21/668). Сумму платежей в систему «Платон» внесите в строку 290. В строке 300 укажите налог к уплате. Если вычет превысит налог, то платить его не нужно. А остаток платежей компания вправе учесть в расходах по налогу на прибыль и по упрощенке (п. 48.21 ст. 270, подп. 37 п. 1 ст. 346.16 НК).

ФНС недавно утвердила новую форму декларации. Но действовать она начнет с 20 февраля 2019 года. К тому моменту компании уже отчитаются за 2018 год. Значит, новую форму понадобится заполнять только за 2019 год (приказ ФНС от 26.11.2018 № ММВ-7-21/664). Но вполне вероятно, что сдавать декларацию не придется вовсе. Чиновники разработали проект, которым планируют отменить отчетность по транспортному налогу.

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