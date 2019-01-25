2125 января 2019

Сдали 7 ноября в утиль машину-снегоуборщик и купили вместо нее грузовик со снегоотвалом. Новая машина — это спецтехника или грузовой транспорт?

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отвечает:

Определяйте категорию грузовика по информации из паспорта транспортного средства (письмо Минфина от 13.08.2012 № 03-05-06-04/137). Если в нем ничего не сказано, то категорию, к которой относится снегоотвал, определите в зависимости от того, где регистрировали права на эту машину.

Специальную технику регистрируют в Гостехнадзоре (постановление Правительства от 12.08.1994 № 938). А любой другой транспорт, который ставят на учет в ГИБДД, считают автомобилем. Значит, транспортный налог понадобится считать по ставке, которая действует для грузовика, на который установили снегоуборочное оборудование (постановление Президиума ВАС от 18.09.2007 № 5336/07).

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