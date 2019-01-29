2829 января 2019

У нас небольшая компания, всего два сотрудника. Зарплаты небольшие, соответственно, страховые взносы тоже. Вправе ли мы перечислять взносы авансом раз в квартал, чтобы не составлять платежки на столь маленькие суммы?

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отвечает:

Вы вправе перечислять страховые взносы раньше срока.

Крайний срок уплаты взносов — 15-е число следующего месяца (п. 3 ст. 431 НК). При этом в НК нет запрета на досрочную уплату взносов (п. 9 ст. 45 НК). То есть компанию не оштрафуют за то, что она перечислила взносы заранее. Каждый месяц писать заявление о зачете не нужно: инспекторы самостоятельно зачтут переплату в счет текущего долга (п. 5, 14 ст. 78 НК).

Несмотря на досрочную уплату, компании стоит каждый месяц проверять, хватает ли аванса по взносам, чтобы погасить текущие платежи. Иначе налоговики начислят пени за просрочку.

Инспекторы могут спросить, по какой причине компания платит взносы досрочно. В этом случае представьте налоговикам пояснения.

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