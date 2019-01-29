Вы вправе перечислять страховые взносы раньше срока.

Крайний срок уплаты взносов — 15-е число следующего месяца (п. 3 ст. 431 НК). При этом в НК нет запрета на досрочную уплату взносов (п. 9 ст. 45 НК). То есть компанию не оштрафуют за то, что она перечислила взносы заранее. Каждый месяц писать заявление о зачете не нужно: инспекторы самостоятельно зачтут переплату в счет текущего долга (п. 5, 14 ст. 78 НК).

Несмотря на досрочную уплату, компании стоит каждый месяц проверять, хватает ли аванса по взносам, чтобы погасить текущие платежи. Иначе налоговики начислят пени за просрочку.

Инспекторы могут спросить, по какой причине компания платит взносы досрочно. В этом случае представьте налоговикам пояснения.

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