Попросите сотрудника подтвердить, что он продолжает обеспечивать ребенка.

Родители получают вычет на ребенка, если обеспечивают его (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК). Не важно, состоит отец в браке с матерью ребенка или нет. То есть из-за развода сотрудник не потеряет право на вычет. Но ему потребуется доказать, что он помогает бывшей супруге содержать ребенка материально.

Уплата алиментов — это не единственный способ помогать в содержании. Супруги могли договориться, как разделят расходы на воспитание детей.

В НК нет перечня документов, которыми родитель может подтвердить, что он обеспечивает детей. По мнению Минфина, подойдут документы о перечислении денег, заявление матери о том, что папа помогает содержать ребенка, и пр. (письма от 10.08.2016 № 03-04-05/46762, от 03.03.2016 № 03-04-05/12376, от 22.05.2013 № 03-04-06/18179). Если работник подтвердит, что обеспечивает ребенка, то у него есть право на вычет.

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