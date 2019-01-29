6129 января 2019

Компания заключила договор с кафе и перечисляет деньги за обеды сотрудников. Они не возмещают стоимость питания. Работники ежедневно получают талоны и расписываются за них. Вправе ли мы списать расходы на оплату питания?

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отвечает:

Вы вправе учесть такие траты. Но пропишите в трудовых договорах условие оплаты питания.

Компания вправе включать в расходы стоимость питания сотрудников. Для этого необходимо такое условие записать в трудовом или коллективном договоре или приложениях к ним (письмо Минфина от 23.07.2018 № 03-03-07/51494). Это будут траты на оплату труда (п. 4 ст. 255 НК).

Компенсация оплаты питания — доход работника в натуральной форме (подп. 1 п. 2 ст. 211 НК). Вы можете определить выгоду каждого сотрудника — это стоимость талона. С дохода надо исчислить НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК). Удержите налог, когда будете выдавать сотрудникам зарплату.

Чиновники считают, что оплата питания облагается страховыми взносами (письмо Минфина от 17.05.2018 № 03-04-06/33350). Но если вы готовы спорить, то в суде можно доказать обратное (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 01.02.2018 № Ф07-15801/2017). Сработает аргумент: оплата питания — это компенсационная выплата, которая не зависит от результатов труда, квалификации сотрудника и т. д.

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