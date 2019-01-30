Оформите с сотрудником три трудовых договора.

ТК разрешает сотрудникам трудиться на нескольких работах (ст. 60.1, 282 ТК). Работник вправе заключить сколько угодно трудовых договоров (ст. 282 ТК). Причем как с одним работодателем, так и с несколькими.

Заключите с сотрудником один трудовой договор на основное место и два договора на работу по совместительству. У сотрудника может быть только одна основная работа. Составьте три приказа о приеме на работу (письмо Минтруда от 26.04.2017 № 14–2/В-357).

Чтобы не было нарушений, ваш работник на местах по совместительству должен работать не больше четырех часов (ст. 284 ТК). Рабочее время сотрудника не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК). При приеме на работу установите график, который соответствует этим требованиям.

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