Отразите реализацию в декларации по НДС.

Компании, которые не платят НДС по статье 145 НК, не должны выставлять и счета-фактуры. Но так как вы это сделали, то обязаны исчислить налог и сдать декларацию. Тот факт, что с начала этого месяца вы получили освобождение от НДС, не имеет значения.

Налоговики начислят налог, недоимку и пени, когда обнаружат, что вы не перечислили НДС в бюджет. Если ваш покупатель примет налог к вычету, то программа АСК НДС-2 покажет налоговый разрыв. Налоговики могут выставить требование не только покупателю, но и вашей компании. Также инспекторы могут обнаружить неуплату на выездной или камеральной проверке.

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