В данном случае применять ККТ не требуется.

Кассу обязан применять продавец товаров, работ или услуг. Именно он выбивает кассовый чек. Компания купила квартиру и в будущем перечислит продавцу оплату.

ККТ применяет организация или предприниматель, а «физики» освобождаются от работы с кассой [п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ]. Но это не означает, что организация должна выбить чек, если покупает у «физика» имущество или услуги, например.

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