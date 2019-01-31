Нужно выбивать один кассовый чек.

В кассовом чеке должны быть все обязательные реквизиты [п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ]. Дополнительные реквизиты утверждает ФНС [приказ от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@].

Покупатель увидит, кто ему продает туристический продукт. В чеке предусмотрен реквизит «признак агента», он отражен в печатной форме. В документе агента будет надпись «АГЕНТ». При этом компания не обязана отдельно прописывать в чеке стоимость посреднических услуг, если отразила их в договоре как часть цены туристического продукта.

В чеке ККТ нужно отдельно прописать размер вознаграждения за счет покупателя, если деньги принимает платежный агент [п. 3 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ]. Но это правило касается не любых посредников, а только платежных агентов.

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