6531 января 2019

Сотрудник забыл закрыть смену на онлайн-кассе и сделал это с опозданием в 24 часа. За это время выручки не было и чеки выбивать было не нужно. Компанию все равно оштрафуют за то, что она вовремя не закрыла смену?

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отвечает:

Да, компанию могут оштрафовать.

Перед тем как начать расчеты, формируют отчет об открытии смены. После этого необходимо выбить чек только в течение 24 часов [п. 2 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ]. По окончании расчетов нужно закрыть смену и отправить отчет об этом.

Компания уже нарушила порядок применения ККТ, когда не сформировала отчет о закрытии смены в течение 24 часов после всех расчетов. Поэтому у инспекторов есть основания для штрафа по части 4 статьи 14.5 КоАП. Директору могут выписать штраф на сумму до 3 тыс. руб., а компании – до 10 тыс. руб. Но за нарушение, которое компания допустила впервые, инспекторы могут назначить не штраф, а предупреждение.

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