1431 января 2019

Компания на упрощенке решила продавать подакцизные товары: алкоголь, сигареты. Она сможет использовать фискальный накопитель в течение 36 месяцев?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет.

В данном случае пользователь ККТ самостоятельно выбирает фискальный накопитель. На рынке есть модели со сроками 13, 15, 18 и 36 месяцев. При этом в технических паспортах накопителей оговаривают, что срок использования составит не более 410 дней в случае продажи подакцизных товаров. Это означает, что в таком случае даже накопитель сроком 36 месяцев получится использовать только в течение 13,5 месяца. Срок использования любого накопителя автоматически пересчитают до 410 дней [письмо ФНС от 12.02.2018 № ЕД-4-20/2586].

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.
Полезный Бесполезный
Онлайн эксперт 24/7