Нет.

В данном случае пользователь ККТ самостоятельно выбирает фискальный накопитель. На рынке есть модели со сроками 13, 15, 18 и 36 месяцев. При этом в технических паспортах накопителей оговаривают, что срок использования составит не более 410 дней в случае продажи подакцизных товаров. Это означает, что в таком случае даже накопитель сроком 36 месяцев получится использовать только в течение 13,5 месяца. Срок использования любого накопителя автоматически пересчитают до 410 дней [письмо ФНС от 12.02.2018 № ЕД-4-20/2586].

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