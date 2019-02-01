Отметьте в табеле, что сотрудник находится под арестом. Не увольняйте работника.

Так как сотрудник не выходит на работу, составьте акт об отсутствии на рабочем месте. В табеле проставляйте код НН – неявка по невыясненным причинам либо введите собственное обозначение, которое будет отражать, что сотрудник находится под арестом.

Назначать зарплату либо сохранять за работником заработок не нужно. Ведь сотрудник не выполнял свои функции. Но при этом уволить работника за прогул вы не вправе. Прогул – это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин четыре часа подряд в течение рабочего дня или смены (подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК). Если работника задержала полиция, он отсутствует на работе не по собственному желанию. Поэтому судьи в некоторых регионах считают, что арест – уважительная причина для отсутствия и увольнять за прогул нельзя (апелляционные определения Хабаровского краевого суда от 04.12.2015 № 33-7738/2015, Алтайского краевого суда от 11.12.2013 № 33-9126/2013).

Когда сотрудник выйдет на работу, он должен подтвердить, что был под стражей. Для этого он может представить протокол о задержании, справку об освобождении из-под стражи, справку об отбывании административного ареста и пр.

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