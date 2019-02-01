Безопаснее ответить на требование.

Инспекторы вправе запрашивать пояснения на камералке, если нашли ошибки или разногласия в отчетности (п. 3 ст. 88 НК). Формально налоговики должны сравнивать только сопоставимые показатели. Поступления на расчетный счет и доходы для налога на прибыль не должны быть одинаковыми. Компания отражает доходы по начислению, и на счет поступает не только оплата, но также заем, аванс и пр.

Судьи считают, что инспекторы вправе сравнивать любые показатели. Они признали право налоговиков требовать пояснения о расхождениях между декларациями по налогу на прибыль и НДС (определение Верховного суда от 26.07.2018 № 307-КГ18-10196). Поэтому безопаснее ответить на требование.

Сообщите инспекторам, по каким причинам отличаются доходы в декларациях и поступления на счет.

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