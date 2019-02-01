Вы вправе учесть расходы.

Расходы на перелет подтверждают авиабилет и посадочный талон. Если работник купил электронный проездной, вместо билета понадобится маршрут-квитанция. Квитанция подтверждает покупку билета, а посадочный талон – что работник воспользовался проездным. Поэтому нужны оба документа.

Посадочный талон подтверждает, что сотрудник сел в самолет, если на документе есть отметка о досмотре из аэропорта (письмо Минфина от 06.06.2017 № 03-03-06/1/35214).

Вашему работнику поставили отметку на посадочном талоне, но рейс был транзитный, а печать только из одного аэропорта. Налоговики могут решить, что работник воспользовался одним рейсом, а остальными не летал. Но сотрудник долетел до места командировки вовремя. Это подтверждают документы из гостиницы, бумаги о выполнении служебного задания и пр.

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