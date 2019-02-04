Заключите договор.

Кодекс не делает исключений на случай, когда «физик» выполняет работы для индивидуального предпринимателя, который является его близким родственником. Поэтому с супругом нужно подписать договор.

Работник вправе сам выбрать, как ему сотрудничать с компанией: по трудовому или гражданско-правовому договору. Но если супруг постоянно выполняет работу для предпринимателя, безопаснее оформить трудовой договор. Тогда у трудинспекторов не будет оснований считать, что компания подменила договором подряда трудовой. За труд положена оплата. В Москве минимальная зарплата составляет 18 742 руб. С 1 ноября платить нужно не меньше 18 781 руб. (Московское трехстороннее соглашение от 15.12.2015, постановление правительства Москвы от 19.09.2018 № 1114-ПП).

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