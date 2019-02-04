544 февраля 2019

Договор с контрагентом предусматривает, чтобы при отгрузке стороны оформляли товарную накладную и акт приемки-передачи. Обязателен ли акт приемки, чтобы подтвердить расходы?

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отвечает:

Безопаснее оформлять оба документа.

Стороны оформляют накладную, чтобы подтвердить, что продавец реализовал покупателю товар. Акт приемки-передачи также оформляют при отгрузке. Но этот документ обычно подтверждает, что полученный товар по качеству, количеству, массе и комплектности соответствует условиям договора.

Цели составления акта и накладной разные. В то же время форму первички утверждает сама организация. Главное, чтобы в ней были все обязательные реквизиты [п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ]. Поэтому если, согласно учетной политике компании, расходы подтверждает накладная, то можно оформлять только этот документ.

В договоре вы прописали, что оформляете два документа: накладную и акт. Чтобы исключить споры с налоговой, рекомендую с этим контрагентом оформлять бумаги так, как вы договорились.

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